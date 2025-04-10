Узбекистан присоединяется к Евразийскому банку развития: Мирзиеев подписал закон

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития. Эта страна станет седьмым учредителем банка. Ранее сообщалось, что ее доля составит 10 процентов.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в июне прошлого года сообщал, что РУз подала заявку на вступление в состав учредителей и планирует приобрести долю акций банка. Юридические аспекты планировалось уладить до конца 2024-го.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту государств-участников, расширению их торгово-экономических связей и развитию интеграции на евразийском пространстве посредством инвестиций.

Соглашение об учреждении ЕАБР подписано в январе 2006 года между Россией и Казахстаном. В 2009-м членами банка стали Армения и Таджикистан, в 2010 году — Беларусь, а в 2011-м — Кыргызстан.

Штаб-квартира находится в Алматы, есть филиал в Санкт-Петербурге, представительства в Астане, Бишкеке, Душанбе, Ереване, Минске и Москве. Уставный капитал банка составляет $7 миллиардов: оплаченный — $1,5 миллиарда, до востребования — $5,5 миллиарда.