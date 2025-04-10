Минэкономики предупредило бизнес о последствиях нарушения экспортного контроля

В Министерстве экономики состоялась встреча заместителя главы Назарбека Малаева с участниками внешнеторговой деятельности страны. Ключевой темой обсуждения стали вопросы контроля за оборотом товаров двойного назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи Назарбек Малаев проинформировал представителей бизнеса о последних изменениях в законодательстве, касающихся экспортного контроля. В частности, он отметил, что национальный список контролируемой продукции дополнен пятью новыми товарными позициями, включая отдельные виды станков, которые могут иметь двойное назначение.

Замминистра акцентировал внимание на необходимости неукоснительного соблюдения законодательства в сфере экспортного контроля. Он напомнил об обязательствах Кыргызстана в рамках международных договоров по нераспространению оружия массового уничтожения.

Заявлено, что к предпринимателям, нарушающим требования экспортного контроля, будут применяться меры ответственности в соответствии с законодательством.

Участникам встречи также предоставлена информация о санкционных списках товаров. Отмечено, что взаимодействие или внешнеторговые операции с фигурантами этих списков могут привести к негативным последствиям для кыргызстанских компаний, вплоть до объявления им санкций.