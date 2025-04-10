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Экономика

Минтранс предлагает сделать платным проезд через тоннель на перевале Кок-Арт

Министерство транспорта и коммуникаций предлагает ввести платный проезд через тоннель на перевале Кок-Арт альтернативной дороги север — юг. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения.

Согласно документу, тоннель на перевале Кок-Арт предлагается добавить в перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах, за проезд через которые уже установлены размеры сборов постановлением кабмина от 5 декабря 2023 года.

По данным ведомства, такие меры предлагаются в целях увеличения республиканского бюджета и для обеспечения надлежащего содержания и эксплуатации тоннелей.

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Отмечается, что тоннель на перевале Кок-Арт, который в ближайшее время планируется вести в эксплуатацию, – ключевой инфраструктурный объект на альтернативной дороге, и его строительство обошлось в 140 миллионов сомов. На КПП будут работать 36 сотрудников, на зарплату которых предусмотрено более 16 миллионов сомов в год. Кроме того, необходимы средства на электроснабжение, интернет, техническое обслуживание и так далее.

Предлагается установить следующие тарифы:

  • легковые авто для перевозки пассажиров (не более 8 мест) — 100 сомов (с иностранными номерами — 200 сомов);
  • авто для перевозки пассажиров (более 8 мест и не более 5 тонн) — 250 сомов (с иностранными номерами — 1 тысяча сомов);
  • авто для перевозки пассажиров (более 8 мест и более 5 тонн) — 500 сомов (с иностранными номерами — 1 тысяча 500 сомов);
  • грузовые авто (не более 3,5 тонны), колесные тракторы — 250 сомов (с иностранными номерами — 1 тысяча сомов);
  • грузовые авто (не более 12 тонн) — 500 сомов (с иностранными номерами — 1 тысяча 500 сомов);
  • грузовые авто (более 12 тонн) — 700 сомов (с иностранными номерами — 3 тысячи сомов);
  • грузовые авто (более 12 тонн) и прицепы (не более 10 тонн) — 1 тысяча сомов (с иностранными номерами — 5 тысяч сомов);
  • сверхширокие тракторы — 1 тысяча сомов (с иностранными номерами — 5 тысяч сомов);
  • грузовые авто (более 12 тонн) и прицепы (более 10 тонн) — 1 тысяча сомов (с иностранными номерами — 5 тысяч сомов).

На данный момент в перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах, за проезд по которым взимается сбор, включены 6 тоннелей на автодороге Бишкек — Ош.

Тоннель на перевале Кок-Арт соединяет Тогуз-Тороуский район на севере и Сузакский район на юге, общая протяженность тоннеля составляет 3 тысячи 890 метров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325510/
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