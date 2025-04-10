Борьба с контрафактом. В КР промаркировано более 853 тысяч тонн топлива

С начала введения обязательной маркировки топлива Государственной налоговой службой совместно с оператором маркировки ОАО «Учкун» промаркировано более 853 тысяч тонны горюче-смазочных материалов, из которых 396 тысяч тонн составляет дизельное топливо и 457 тысяч тонн — бензин. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, с октября 2024 года по март 2025-го налоговые поступления от нефтетрейдеров в государственный бюджет увеличились на 3,3 миллиарда сомов по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов. В том числе поступления по акцизному налогу выросли на 700 миллионов сомов.

Использование системы маркировки способствует борьбе с нелегальным оборотом топлива, повышению качества реализуемых ГСМ, а также обеспечивает эффективное администрирование объемов легального топлива в стране.

На постоянной основе проводятся мероприятия по проверке наличия топливного маркера на автозаправочных станциях. В ходе проверок выявлено 10 АЗС с немаркированными ГСМ.

Напомним, что в соответствии с постановлением кабинета министров КР № 361 «О введении маркировки топлива» с 1 октября 2024 год в Кыргызстане введена обязательная маркировка произведенного и импортируемого бензина и дизельного топлива специальным топливным маркером.

Согласно постановлению, с 1 января 2025 года на территории Кыргызской Республики введен запрет на оборот немаркированного бензина и дизтоплива. За оборот немаркированных подакцизных товаров предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 313 Кодекса КР о правонарушениях и статьей 239 Уголовного кодекса КР.

Всем налогоплательщикам, осуществляющим деятельность с подакцизными товарами, рекомендуется строго соблюдать требования действующего законодательства во избежание мер административной или уголовной ответственности.