Кыргызстан может временно запретить импорт куриных яиц

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рассматривает введение шестимесячного ограничения на ввоз куриных яиц в Кыргызстан.

Как сообщили в ведомстве, мера направлена на поддержку отечественных производителей. Ожидается, что временный запрет позволит увеличить объемы производства на местных птицефабриках и повысить конкурентоспособность продукции. Также это снизит зависимость от импорта.

Следует отметить, что благодаря реализуемым мерам со стороны министерства производственные мощности отечественных фабрик по выпуску куриных яиц увеличились. В результате объем импорта снизился до 1 миллиона 836 тысяч штук за последние три месяца, тогда как экспорт достиг 8 миллионов 800 тысяч штук.