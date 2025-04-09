В Казахстане хотят ужесточить требования к открытию новых ИП. Депутаты мажилиса приступили к рассмотрению нового Налогового кодекса страны.

Теперь зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) станет сложнее. Соответствующие поправки вошли в проект документа, сообщил вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин на пленарном заседании.

«Теперь вход, создание ИП мы будем ужесточать различным образом. У нас соответствующие нормы готовы. Для тех, кто ранее совершал нарушения, для тех, кто имеет дополнительный бездействующий ИП, открытие новых ИП будет усложнено», — сказал он.

Чиновник также рассказал о предлагаемых дифференцированных налоговых ставках по кредитам. По его словам, базовая ставка КПН сохраняется на уровне 20 процентов, но для отдельных секторов будет установлена повышенная ставка. Это банковский и игорный секторы. Ставка составит 25 процентов.

Стало известно и о том, что налог на роскошь введут в РК в рамках нового Налогового кодекса. Как сообщил Серик Жумангарин, предметы роскоши — это дорогостоящее имущество, автомобили, алкогольная и табачная продукция, морские суда, летательные аппараты — предлагается облагать повышенными налогами.