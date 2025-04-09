KASE утвердило Кыргызскую фондовую биржу в числе признанных. Об этом сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Уточняется, что КФБ официально включена в перечень признаваемых фондовых бирж KASE. Решение принято правлением.

Компании из Кыргызстана теперь смогут выходить на казахстанский рынок при соблюдении регламентируемых законодательством требований.

Ценные бумаги, включенные в официальный список КФБ по категории «А», могут быть включены в официальный список KASE по упрощенной процедуре.

«KASE является акционером Кыргызской фондовой биржи, и вхождение КФБ в перечень признаваемых фондовых бирж KASE дает определенные преимущества для кыргызской стороны.

Компании — эмитенты КФБ смогут по облегченной процедуре войти в листинг KASE, расширить круг инвесторов и вместе с этим повысить ликвидность своих ценных бумаг», — отметили в КФБ.