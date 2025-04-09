13:41
USD 87.06
EUR 95.22
RUB 1.01
Экономика

KASE утвердило Кыргызскую фондовую биржу в числе признанных

KASE утвердило Кыргызскую фондовую биржу в числе признанных. Об этом сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Уточняется, что КФБ официально включена в перечень признаваемых фондовых бирж KASE. Решение принято правлением.

Компании из Кыргызстана теперь смогут выходить на казахстанский рынок при соблюдении регламентируемых законодательством требований.

Ценные бумаги, включенные в официальный список КФБ по категории «А», могут быть включены в официальный список KASE по упрощенной процедуре.

«KASE является акционером Кыргызской фондовой биржи, и вхождение КФБ в перечень признаваемых фондовых бирж KASE дает определенные преимущества для кыргызской стороны.
Компании — эмитенты КФБ смогут по облегченной процедуре войти в листинг KASE, расширить круг инвесторов и вместе с этим повысить ликвидность своих ценных бумаг», — отметили в КФБ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325374/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Компаниям с госдолей рекомендовано размещать ценные бумаги на фондовой бирже
За год прирост индекса Кыргызской фондовой биржи составил почти 52 процента
Минэкономики хочет упростить выход хозсубъектов на фондовый рынок
Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприятие объявило о ликвидации
Биржи стран ШОС создадут единую платформу для сотрудничества
Давно пора взаимно признать брокеров в странах Центральной Азии — Freedom Broker
Компании США проконсультируют КР для получения суверенного кредитного рейтинга
Новый совет директоров избрали в Кыргызской фондовой бирже (состав)
Популярные новости
Узбекистан начал строить ГЭС-2&nbsp;на реке Нарын полностью за&nbsp;счет своих средств Узбекистан начал строить ГЭС-2 на реке Нарын полностью за счет своих средств
Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;отопление с&nbsp;июня этого года Минэнерго предлагает повысить тарифы на отопление с июня этого года
Доллар подорожал, рубль сильно упал. Курсы валюты на&nbsp;8&nbsp;апреля Доллар подорожал, рубль сильно упал. Курсы валюты на 8 апреля
Доллар и&nbsp;рубль подорожали. Курсы валюты на&nbsp;7&nbsp;апреля Доллар и рубль подорожали. Курсы валюты на 7 апреля
Бизнес
Связь, которая пускает корни&nbsp;&mdash; команда&nbsp;О! высадила еще один зеленый парк Связь, которая пускает корни — команда О! высадила еще один зеленый парк
Максимум выгоды для бизнеса&nbsp;&mdash; SmartPOS-терминал 3&nbsp;в 1&nbsp;от&nbsp;MegaPay Максимум выгоды для бизнеса — SmartPOS-терминал 3 в 1 от MegaPay
MBANK Travel Day: как это было и&nbsp;почему это важно для туристического бизнеса MBANK Travel Day: как это было и почему это важно для туристического бизнеса
В&nbsp;Бишкеке пройдет международный турнир по&nbsp;боксу среди профессионалов В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу среди профессионалов
9 апреля, среда
13:40
Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит президента отозвать инициативу Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит президе...
13:38
Суд обязал Трампа восстановить журналистам Associated Press доступ в Белый дом
13:37
Президент США высмеял мировых лидеров за попытки заключить тарифные соглашения
13:34
Спецслужбы задержали члена ОПГ. Был приближенным Кольбаева
13:31
На торги выставлен ряд объектов, в том числе бывшее имущество Райыма Матраимова