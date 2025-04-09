KASE утвердило Кыргызскую фондовую биржу в числе признанных. Об этом сообщает Казахстанская фондовая биржа.
Уточняется, что КФБ официально включена в перечень признаваемых фондовых бирж KASE. Решение принято правлением.
Компании из Кыргызстана теперь смогут выходить на казахстанский рынок при соблюдении регламентируемых законодательством требований.
Ценные бумаги, включенные в официальный список КФБ по категории «А», могут быть включены в официальный список KASE по упрощенной процедуре.
«KASE является акционером Кыргызской фондовой биржи, и вхождение КФБ в перечень признаваемых фондовых бирж KASE дает определенные преимущества для кыргызской стороны.
Компании — эмитенты КФБ смогут по облегченной процедуре войти в листинг KASE, расширить круг инвесторов и вместе с этим повысить ликвидность своих ценных бумаг», — отметили в КФБ.