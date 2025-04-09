Развитие частного сектора в Кыргызстане существенно сдерживается рядом факторов, включая недостатки инфраструктуры, особенно в энергетике, и низкий уровень финансового посредничества. Об этом рассказала представитель Азиатского банка развития Гульнур Керемкулова.

Несмотря на значительный гидроэнергетический потенциал, потребление электроэнергии на душу населения в Кыргызстане остается низким, составляя 2 тысячи 21 мегаватт-часов, что значительно ниже среднего показателя по Евразии (6 тысяч 106 мегаватт-часов) и среднемирового показателя (3 тысячи 427 мегаватт-часов).

Структура потребления также указывает на дисбаланс: 75 процентов конечного потребления приходится на жилой сектор, в то время как на промышленность — всего 14 процентов.

Для сравнения, среднемировые показатели составляют 27 процентов и 42 процента соответственно. Такая ситуация, как отмечается, отражает ограничения инфраструктуры, препятствующие промышленному развитию и диверсификации экономики.

Более того, потребление электроэнергии в стране достигло уровня генерирующих мощностей, что привело к трансформации Кыргызстана из экспортера в импортера электроэнергии.

Другим серьезным препятствием является низкий уровень финансового посредничества.

Внутренний кредит частному сектору в Кыргызстане, по данным World Development Indicators, составляет в среднем 23,3 процента от ВВП, что значительно ниже среднемирового показателя в 145 процентов и среднего показателя для стран с уровнем дохода ниже среднего в 47,2 процента.

Финансовый сектор характеризуется высокой неэффективностью, о чем свидетельствует средний спред процентных ставок в 16,5 процентных пункта, по сравнению с 6,9 пункта в странах с доходами ниже среднего. Среди причин такого разрыва называются неразвитые рынки капитала, отсутствие долгосрочного финансирования, концентрация банков и высокие премии за риск. Исследование Всемирного банка «Готовность предприятий к бизнесу 2024» также указывает на сложности процедур кредитования и жесткие требования к залогу как значительные препятствия для доступа к финансам.

Высокий уровень неформальной экономики также негативно влияет на развитие частного сектора. Несмотря на усилия по борьбе с неформальной экономикой, которые привели к увеличению среднего отношения налогов к ВВП до 23 процентов в 2022-2024 годах, значительные масштабы неформального сектора продолжают создавать недобросовестную конкуренцию и снижать производительность труда.

Занятость в неформальном секторе оценивается в 66 процентов. Предприниматели в опросах указывают на налоги, таможенные пошлины, администрирование социальных взносов, требования к лицензированию и недостаток квалифицированной рабочей силы как на основные операционные ограничения.

Регуляторная нагрузка, по мнению экспертов, подталкивает компании к неформальной деятельности, формируя замкнутый круг, препятствующий росту частного сектора.

Для решения обозначенных проблем правительство Кыргызстана инициировало ряд реформ.

Стратегические инвестиции в инфраструктуру, включая строительство ГЭС «Камбар-Ата-1» и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, направлены на укрепление региональных торговых и инвестиционных потоков.

Также предпринимаются меры по упорядочению и цифровизации процедур ведения бизнеса, упрощению фискальных и лицензионных процессов.

Программа развития промышленных предприятий продлена на 2025 год. При этом отмечается необходимость дальнейшего совершенствования координации промышленной и экспортно-ориентированной политики для повышения эффективности проводимых реформ.