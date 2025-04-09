У Кыргызстана не возникнет проблем из-за строительства Афганистаном канала Кош-Теп даже при том, что Кыргызстан импортирует электроэнергию из Узбекистана и Туркменистана. Об этом на 9-м международном конгрессе «Гидроэнергетика Центральная Азия Каспий» заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, канал будет забирать воду из Амударьи, к которой Кыргызстан отношения не имеет. Ведь по территории Кыргызстана протекает Сырдарья.

Отметим, эксперты считают, что строительство канала, который будет забирать значительное количество воды из Амударьи и повлечен за собой снижение водоснабжения для Туркменистана и Узбекистана, угрожает водной безопасности Центральной Азии.