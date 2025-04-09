В 2026 году инфляция в Кыргызстане может вырасти до 7,8 процента

В Кыргызстане ожидается сохранение высокого внутреннего спроса в 2025 и 2026 годах, однако прогнозируется и ускорение инфляции. Об этом на презентации рассказала представитель АБР Гульнур Керемкулова.
Согласно прогнозам, рост частного потребления составит около 10 процентов в год, что обусловлено устойчивым притоком денежных переводов, ожидаемым повышением заработной платы и продолжающимся ростом кредитования.
Выборы, запланированные на прогнозируемый период, также могут стать дополнительным стимулом для увеличения внутренних расходов.
В то же время ожидается ускорение инфляции в связи с продолжающимся ростом внутреннего спроса, повышением тарифов на коммунальные услуги и вероятным обесцениванием национальной валюты.
После снижения в 2024 году, инфляция, по прогнозам, вырастет до 6 процентов в 2025 году и до 7,8 процента в 2026 году.
Среди факторов, усиливающих инфляционное давление, выделяются высокий спрос, корректировка тарифов на коммунальные услуги, вероятное обесценивание валюты, сохраняющаяся зависимость экономики от импорта и повышенные инфляционные ожидания.
Однако, ожидается, что улучшение внутреннего производства основных потребительских товаров и слаженная работа цепочек поставок смогут сдержать дальнейший рост инфляции.
В ответ на ожидаемое инфляционное давление Национальный банк Кыргызской Республики, как ожидается, продолжит придерживаться сдерживающей денежно-кредитной политики и сохранит бдительность в отношении развития инфляции, вероятно продолжив интервенции на валютном рынке.