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Экономика

В 2026 году инфляция в Кыргызстане может вырасти до 7,8 процента

В Кыргызстане ожидается сохранение высокого внутреннего спроса в 2025 и 2026 годах, однако прогнозируется и ускорение инфляции. Об этом на презентации рассказала представитель АБР Гульнур Керемкулова.

Согласно прогнозам, рост частного потребления составит около 10 процентов в год, что обусловлено устойчивым притоком денежных переводов, ожидаемым повышением заработной платы и продолжающимся ростом кредитования.

Выборы, запланированные на прогнозируемый период, также могут стать дополнительным стимулом для увеличения внутренних расходов.

Государственные проекты внесут значительный вклад в рост инвестиций, который, по прогнозам, составит около 20 процентов в год.

В то же время ожидается ускорение инфляции в связи с продолжающимся ростом внутреннего спроса, повышением тарифов на коммунальные услуги и вероятным обесцениванием национальной валюты.

После снижения в 2024 году, инфляция, по прогнозам, вырастет до 6 процентов в 2025 году и до 7,8 процента в 2026 году.

Среди факторов, усиливающих инфляционное давление, выделяются высокий спрос, корректировка тарифов на коммунальные услуги, вероятное обесценивание валюты, сохраняющаяся зависимость экономики от импорта и повышенные инфляционные ожидания.

Однако, ожидается, что улучшение внутреннего производства основных потребительских товаров и слаженная работа цепочек поставок смогут сдержать дальнейший рост инфляции.

В ответ на ожидаемое инфляционное давление Национальный банк Кыргызской Республики, как ожидается, продолжит придерживаться сдерживающей денежно-кредитной политики и сохранит бдительность в отношении развития инфляции, вероятно продолжив интервенции на валютном рынке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325354/
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