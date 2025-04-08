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Экономика

Кыргызстан и Узбекистан укрепляют торгово-экономические отношения

В городе Ташкенте 7 апреля в рамках продвижения кыргызской продукции на узбекский рынок Торговое представительство КР при Министерстве экономики в Республике Узбекистан организовало встречи для торговой миссии государственного учреждения «Центр «Кыргыз Экспорт». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В рамках программы состоялась встреча с руководством нового Куйлюкского рынка FOOD CITY. Участникам торговой миссии была проведена экскурсия по территории рынка с демонстрацией инфраструктуры. Обсуждены условия поставок кыргызской продукции и аренды торговых площадей для реализации товаров.

Также проведена встреча с руководством узбекского предприятия Master Global Plyus, специализирующегося на производстве соков и фруктовых пюре. Были обсуждены возможности производства соков под кыргызским брендом и поставок абрикосов и яблок в сезон сбора урожая.

Завершающим этапом дня стала встреча с руководством сети супермаркетов MAKRO. Обсуждены условия поставок кыргызских продуктов, включая консервированные овощи, сельхозпродукцию, безалкогольные напитки, мясо и молочные изделия.

Проведенные встречи способствуют укреплению двустороннего торгово-экономического сотрудничества, расширению каналов сбыта кыргызской продукции и продвижению отечественного экспорта на рынок Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325248/
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