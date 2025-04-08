В Кара-Суу построят водопроводную линию: объявлен тендер

В Кара-Суу построят водопроводную линию для полива на участке Эркин. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок.

Уточняется, что департамент по управлению коммунальной собственностью города объявил тендер.

Сумма предполагаемых затрат составляет 12,6 миллиона сомов. Работы должны быть завершены в течение 2025 года.

Заявки принимаются до 21 апреля 2025-го. Предложения могут быть представлены в сомах или иностранной валюте. Гарантийное обеспечение составляет 2 процента от суммы предложения.