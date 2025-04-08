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Экономика

Бишкекасфальтсервис намерен закупить дорожную технику на 166,7 миллиона сомов

Бишкекасфальтсервис намерен закупить специализированную дорожную технику на 166,7 миллиона сомов. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

иллюстративное
Фото иллюстративное

В список тендера включены автогрейдеры с 3D спутниковым выравниванием, асфальтоукладчики, пневмокатки и вибрационные катки различной тоннажности, фронтальные погрузчики с ковшами, колесные и гусеничные экскаваторы и автосамосвалы, а также тягач с траллом на 40 тонн, автоцистерна-водовоз, манипулятор, ресайклер, навесные фрезы для асфальта и полуприцеп.

Заявки от поставщиков принимаются до 15 апреля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325197/
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