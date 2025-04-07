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Экономика

В Латвии возбудили 400 дел за обход санкций через Кыргызстан и Казахстан

Финансовая разведка Латвии возбудила около 400 уголовных дел о нарушении санкций. Об этом в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал заместитель начальника Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенковс.

СМИ
Фото СМИ. Заместитель начальника Службы финансовой разведки Латвии по вопросам санкций Паулис Ильенковс

По его словам, в 2024 году получено более 400 сообщений о подозрительных сделках. Примерно столько же уголовных дел по нарушению санкций находится в активном производстве.

Паулис Ильенковс отметил, что чаще всего выявляются случаи, когда товар якобы экспортируется в страны Центральной Азии, а на самом деле идет в Россию или Беларусь.

Год назад центральным учреждением, которое в Латвии отслеживает соблюдение международных санкций, стала Служба финансовой разведки.

Большинство нарушений связано с экспортом/импортом товаров и выявляется на границе. Нарушители — иностранные компании.

Один из самых распространенных случаев обхода санкций — так называемый реэкспорт, когда груз официально направляется в одну из республик Центральной Азии (чаще всего в Казахстан или Кыргызстан), а после прохождения границы номера машин меняются, и груз отправляется в Россию или Беларусь.

«У нашего государства нет цели ограничить легальную торговлю между Латвией и Центральной Азией — наоборот, есть установка на развитие такой торговли. Но случаи, когда эти страны используются в схемах по нарушению санкций, действительно не редкость», — сказал Паулис Ильенковс.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325107/
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