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Экономика

Самые высокие показатели роста ВВП зафиксированы в Армении и Кыргызстане

Самые высокие показатели среднего роста ВВП на одного занятого зафиксированы в Армении и Кыргызстане с 2014 по 2024 год. Такие данные приводит Евразийская экономическая комиссия.

Уточняется, что в 2001-2014 годах лидерами по среднему темпу роста производительности труда были Армения, Беларусь и Казахстан. В 2014-2024 годах самые высокие показатели зафиксированы в Армении и Кыргызстане.

Напомним, в прошлом году совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 4 процента, что выше среднемировых темпов роста (3,2 процента) и первоначальных прогнозов ЕЭК. 

При этом наиболее динамично развивались Кыргызстан (9 процентов) и Армения (6 процентов). Россия и Казахстан показали схожие результаты — 4,1 и 4,8 процента соответственно. Наиболее слабый рост зафиксирован в Беларуси — 4 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325049/
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