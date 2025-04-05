Узбекистан начал строить ГЭС-2 на реке Нарын полностью за счет своих средств

В Наманганской области Узбекистана началось строительство ГЭС-2 на реке Нарын. Об этом сообщает АО «Узбекгидроэнерго».

Фото АО «Узбекгидроэнерго». Узбекистан начал строить ГЭС-2 на реке Нарын

Это первая в республике национальная гидроэлектростанция, которую полностью финансируют без привлечения иностранных средств.

Каскад будет состоять из шести станций мощностью по 38 мегаватт каждая. Они будут вырабатывать 1,025 миллиарда киловатт-часов чистой энергии в год. Это обеспечит электричеством 430 тысяч домов и позволит сэкономить 277 миллионов кубометров природного газа.

В марте 2024-го президент РУз Шавкат Мирзиеев дал старт строительству каскада на реке Нарын.