18:05
USD 86.77
EUR 95.38
RUB 1.03
Экономика

Узбекистан начал строить ГЭС-2 на реке Нарын полностью за счет своих средств

В Наманганской области Узбекистана началось строительство ГЭС-2 на реке Нарын. Об этом сообщает АО «Узбекгидроэнерго».

АО «Узбекгидроэнерго»
Фото АО «Узбекгидроэнерго». Узбекистан начал строить ГЭС-2 на реке Нарын

Это первая в республике национальная гидроэлектростанция, которую полностью финансируют без привлечения иностранных средств.

Каскад будет состоять из шести станций мощностью по 38 мегаватт каждая. Они будут вырабатывать 1,025 миллиарда киловатт-часов чистой энергии в год. Это обеспечит электричеством 430 тысяч домов и позволит сэкономить 277 миллионов кубометров природного газа.

В марте 2024-го президент РУз Шавкат Мирзиеев дал старт строительству каскада на реке Нарын.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325016/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
ЕАБР поможет Кыргызстану в строительстве Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС
ГЭС Кыргызстана: на каких станциях запланирован капитальный ремонт оборудования
Строительство ГЭС на Орто-Токойском водохранилище. Что уже сделали
Опыт для «Камбар-Аты — 1». Глава кабмина КР посетил Рогунскую ГЭС в Таджикистане
Французская компания обновит четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС
Китайская компания модернизирует второй гидроагрегат Уч-Курганской ГЭС
Лебединовскую ГЭС ждет масштабная модернизация
Тепловизионное обследование провели на каскаде малых станций «Чакан ГЭС»
Эгерде инвестор кичи ГЭС курбаса, анын жери мамлекетке кайтарылат
Для строительства ГЭС и водохранилища в Таласском районе трансформировали земли
Популярные новости
Кыргызстан вводит временный запрет на&nbsp;ввоз отдельных видов стройматериалов Кыргызстан вводит временный запрет на ввоз отдельных видов стройматериалов
Доллар и&nbsp;рубль выросли. Курсы валюты на&nbsp;3&nbsp;апреля Доллар и рубль выросли. Курсы валюты на 3 апреля
Рубль и&nbsp;тенге подешевели, доллар подрос. Курсы валюты на&nbsp;1&nbsp;апреля Рубль и тенге подешевели, доллар подрос. Курсы валюты на 1 апреля
Сом вырос к&nbsp;доллару и&nbsp;юаню. Курсы валюты на&nbsp;4&nbsp;апреля Сом вырос к доллару и юаню. Курсы валюты на 4 апреля
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
5 апреля, суббота
17:44
Узбекистан начал строить ГЭС-2 на реке Нарын полностью за счет своих средств Узбекистан начал строить ГЭС-2 на реке Нарын полностью...
17:16
Мировые цены на продовольствие в марте остались стабильными — ФАО
16:48
Кыргызстан избран на ключевые позиции в Экономическом и Социальном совете ООН
16:47
В Сыктывкаре кыргызстанец приговорен к 8,5 года тюрьмы за сбыт наркотиков
16:25
Жители Афганистана теряют доступ к медицине из-за приостановки помощи США