Соцфонд Кыргызстана собрал в марте взносов на сумму более 6 миллиардов сомов

Социальный фонд Кыргызстана собрал в марте взносов на сумму более 6 миллиардов сомов. Такие данные указаны в материалах ведомства.

Уточняется, что сбор страховых взносов в первый месяц весны 2025 года составил 6 миллиардов 150 миллионов сомов.

Больше всего отчислений традиционно зафиксировано в Бишкеке — 2 миллиарда 930 миллионов сомов. В Джалал-Абаде сумма мартовских отчислений составила 716 миллионов 600 тысяч. В Чуйской области эта цифра составила 612 миллинов 900 сомов.

Самый низкий показатель зафиксирован в Таласской области — собрано 232 миллиона сомов.

В Оше — 398 миллионов 800 тысяч сомов, Иссык-Кульской области — 311 миллионов 200 тысяч,

Баткенской — 264 миллиона 300 тысяч и Нарынской — 258 миллионов 500 тысяч.