Индекс цен на продовольственные товары ФАО в марте практически не изменился по сравнению с пересмотренным значением за февраль.

Как сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, значительный рост стоимости растительных масел компенсирован снижением мировых котировок на зерновые и сахар.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в марте составило 127,1 пункта. Этот показатель, отслеживающий ежемесячную динамику мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, на 6,9 процента выше уровня марта прошлого года, но на 20,7 процента ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022-го.

Динамика по основным товарным группам: