Индекс цен на продовольственные товары ФАО в марте практически не изменился по сравнению с пересмотренным значением за февраль.
Как сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, значительный рост стоимости растительных масел компенсирован снижением мировых котировок на зерновые и сахар.
Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в марте составило 127,1 пункта. Этот показатель, отслеживающий ежемесячную динамику мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, на 6,9 процента выше уровня марта прошлого года, но на 20,7 процента ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022-го.
Динамика по основным товарным группам:
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Зерновые. Индекс цен на зерновые ФАО в марте снизился на 2,6 процента по сравнению с февралем и оказался на 1,1 процента ниже уровня марта 2024 года. Снижение мировых цен на пшеницу обусловлено ослаблением опасений по поводу состояния посевов в крупных странах-экспортерах Северного полушария, хотя колебания валютных курсов ограничили падение. Мировые цены на кукурузу, сорго и ячмень также снизились. Индекс цен ФАО на все виды риса упал на 1,7 процента из-за вялого импортного спроса и достаточного экспортного предложения.
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Растительные масла. Индекс цен на растительные масла ФАО, напротив, вырос на 3,7 процента, в отличие от февраля, оказавшись на 23,9 процента выше показателя марта прошлого года. Рост котировок пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масел вызван стабильно высоким импортным спросом.
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Мясо. Индекс цен на мясо ФАО также показал рост, увеличившись на 0,9 процента по сравнению с февралем и на 2,7 процента, в отличие от аналогичного периода 2024-го. Основной причиной стало повышение стоимости свинины в Европе, связанное с восстановлением Германией статуса страны, благополучной по ящуру, и укреплением евро к доллару США. Цены на мясо птицы остались практически без изменений, несмотря на проблемы, связанные со вспышками птичьего гриппа в некоторых крупных государствах-производителях.
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Молочная продукция. Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО не изменилось по сравнению с февралем. Рост котировок на сливочное масло и сухое молоко компенсировал снижение мировых цен на сыр.
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Сахар. Индекс цен на сахар ФАО снизился в марте на 1,4 процента. Это обусловлено в первую очередь тенденцией к ослаблению спроса на мировых рынках и недавними осадками в ключевых регионах выращивания сахарного тростника в Бразилии. Однако ухудшение прогнозов урожая в Индии и общая обеспокоенность по поводу урожая в Бразилии сдержали более значительное падение стоимости.