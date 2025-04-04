Курментинское месторождение известняка выставили на аукцион. По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, Кыргызская геологическая служба объявила о проведении аукциона на получение лицензии на право пользования недрами.

Курментинское месторождение известняка расположено на южном склоне хребта Кунгей Ала-Тоо в 4 километрах севернее озера Иссык-Куль.

Промышленное освоение месторождения начато в 1945 году, когда был введен в строй Курментинский цементный завод. Запасы известняка составляют 53 миллиона тонн, суглинка — 3,8 миллиона тонн.

Месторождение используется как сырье для производства портландцемента и строительной извести.

Торги состоятся 16 мая 2025 года в здании Тюпской районной администрации Иссык-Кульской области.

Стартовая цена аренды составляет $59 тысяч 400.