Налоговая служба дает разъяснение по применению ЭТТН

Налоговая служба в связи с возникающими вопросами о применении электронной товарно-транспортной накладной сообщает следующее:
согласно постановлению кабинета министров от 25 марта 2025 года № 146, с 1 января отменили обязательное применение ЭТТН для всех товаров, за исключением:
— нефтепродуктов (кроме смазочных и прочих масел с кодами ТН ВЭД 2710197100-2710199800);
— алкогольной и табачной продукции, подлежащей маркировке, а также пива (ТН ВЭД 2203);
— товаров, утвержденных Евразийской экономической комиссией в рамках соглашения о механизме прослеживаемости товаров (список доступен на сайте ГНС в разделе «Сервисы»).
Для лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих цифровой маркировке, применение ЭТТН станет обязательным с 1 января 2027-го.
Кто может не применять ЭТТН?
Производители и продавцы товаров, не входящих в указанный перечень, могут не использовать ЭТТН, независимо от:
• налогового режима (общий, специальный);
• типа бизнеса (крупный, средний, малый);
• вида внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт).
Если вы реализуете товары из списка, ЭТТН применяется только к ним. Учет других товаров в системе ЭТТН не требуется.
При продаже или покупке таких товаров субъекты предпринимательства обязаны применять электронный счет-фактуру или упрощенный счет-фактуру.
Что делать с товарами на складах?
Если на складе находятся товары, не требующие обязательного применения ЭТТН, они будут списаны Налоговой службой, а склады деактивированы в течение трех месяцев. Все ранее оформленные документы (списание, реализация, оприходование) останутся в модуле ЭТТН «Личный кабинет налогоплательщика».
Подробную информацию можно получить по номеру 116.