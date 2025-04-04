Налоговая служба дает разъяснение по применению ЭТТН

Налоговая служба в связи с возникающими вопросами о применении электронной товарно-транспортной накладной сообщает следующее:

согласно постановлению кабинета министров от 25 марта 2025 года № 146, с 1 января отменили обязательное применение ЭТТН для всех товаров, за исключением:

— нефтепродуктов (кроме смазочных и прочих масел с кодами ТН ВЭД 2710197100-2710199800);

— алкогольной и табачной продукции, подлежащей маркировке, а также пива (ТН ВЭД 2203);

— товаров, утвержденных Евразийской экономической комиссией в рамках соглашения о механизме прослеживаемости товаров (список доступен на сайте ГНС в разделе «Сервисы»).

Для лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих цифровой маркировке, применение ЭТТН станет обязательным с 1 января 2027-го.

Кто может не применять ЭТТН?

Производители и продавцы товаров, не входящих в указанный перечень, могут не использовать ЭТТН, независимо от:

• налогового режима (общий, специальный);

• типа бизнеса (крупный, средний, малый);

• вида внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт).

Если вы реализуете товары из списка, ЭТТН применяется только к ним. Учет других товаров в системе ЭТТН не требуется.

При продаже или покупке таких товаров субъекты предпринимательства обязаны применять электронный счет-фактуру или упрощенный счет-фактуру.

Что делать с товарами на складах?

Если на складе находятся товары, не требующие обязательного применения ЭТТН, они будут списаны Налоговой службой, а склады деактивированы в течение трех месяцев. Все ранее оформленные документы (списание, реализация, оприходование) останутся в модуле ЭТТН «Личный кабинет налогоплательщика».

Подробную информацию можно получить по номеру 116.