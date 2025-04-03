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Экономика

Золотовалютные резервы Кыргызстана выросли за последний год в 1,6 раза

Золотовалютные резервы Кыргызстана выросли за последний год в 1,6 раза. Такие данные содержатся в материалах Национального банка страны.

Уточняется, что с мая 2023 года международные резервы КР выросли с $2 миллиардов 408 миллионов 210 тысяч до $5 миллиардов 295 миллионов в феврале 2025-го. Год назад эта цифра составляла $3 миллиарда 323 миллиона. Рост составил $1 миллиард 972 миллиона (более 59 процентов).

Ликвидная часть резервов за указанный период также показала положительную динамику: увеличение зафиксировано с $3 миллиардов 248 миллионов до $5 миллиардов 223 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324800/
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