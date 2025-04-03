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Экономика

Новый Трудовой кодекс. Ужесточена ответственность за задержку зарплаты

В Кыргызстане вступил в силу новый Трудовой кодекс, который внес важные изменения в порядок выплаты заработной платы и усилил защиту прав работников в случае задержек. Министерство труда сообщило о введении единого процента пени за каждый день просрочки и установлении срока исковой давности для взыскания задержанной зарплаты.

Теперь, согласно новому Трудовому кодексу, работодатели, задерживающие выплату заработной платы, отпускных, расчета при увольнении и других положенных работникам выплат, будут нести более строгую финансовую ответственность.

Как сообщили в Минтруда, установлен единый процент пени за каждый календарный день просрочки. Если выплата задержана, работодатель обязан будет доплатить работнику 0,25 процента от невыплаченной суммы за каждый день, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты и до дня фактического расчета.

В министерстве подчеркнули, что данный процент пени применяется ко всем видам задержанных выплат, будь то зарплата, отпускные, компенсации при увольнении или другие денежные средства, положенные работнику. Ранее процент пени мог варьироваться, что создавало определенные сложности.

Еще одним важным нововведением стало определение срока исковой давности по делам о задержке заработной платы. Теперь работник, столкнувшийся с невыплатой зарплаты, имеет три года для обращения в суд с иском о взыскании задержанных средств. Отсчет трехлетнего срока начинается со дня, когда заработная плата должна была быть выплачена работнику по трудовому договору или законодательству.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324785/
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