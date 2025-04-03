Строительство стратегически важной ГЭС «Камбар-Ата-1» в Кыргызстане выходит на новый этап. Завершена подготовка технико-экономического обоснования, ведутся экологические и социологические исследования, а также формируется международный консорциум инвесторов. Об этом рассказал министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью агентству «Кабар».

ГЭС «Камбар-Ата-1» министр назвал «крупнейшим национальным проектом» и подтвердил, что работа над ним ведется активно по поручению президента Садыра Жапарова. Проект получил поддержку Всемирного банка, который выделил средства на актуализацию технико-экономического обоснования. Эту работу выполнила швейцарская компания «Эфри» и ТЭО будет готово к маю.

«Любая компания-инвестор начинает с ТЭО. Поэтому актуализация была необходима, так как цены и курс доллара с 2014 года существенно изменились», — пояснил министр.

По словам министра, в настоящее время параллельно с ТЭО проводятся экологические и социологические исследования. Социологические опросы показали высокий уровень поддержки проекта среди местного населения — 97 процентов. Экологическая экспертиза должна оценить возможное воздействие водохранилища на окружающую среду.

Для реализации проекта необходимо межправительственное соглашение между Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном. Юридическая компания уже готовит текст соглашения.

Стоимость проекта «Камбар-Ата-1» оценивается в $3,5 миллиарда. Всемирный банк рассматривает возможность выделения $1,5 миллиарда, а Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан совместно запросили кредит в размере $500 миллионов. Ведутся переговоры и с другими международными финансовыми институтами, такими как Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие.

Из государственного бюджета Кыргызстана на подготовительные работы уже выделено около 4 миллиардов сомов. Эти средства направлены на строительство дороги, транспортного тоннеля (завершен), моста через реку Нарын (в процессе), линии электропередачи и жилья для строителей.

«В отличие от Рогунской ГЭС, где необходимо переселение большого количества людей, у нас такой проблемы нет. Земля под «Камбар-Ату-1» находится в собственности «Электрических станций», что является уникальным преимуществом проекта», — подчеркнул министр.

Планируется, что 1 процент электроэнергии, выработанной ГЭС «Камбар-Ата-1», будет направляться на нужды местных сел. Также рассматривается программа обучения местных жителей для работы на новых энергообъектах.