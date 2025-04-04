Как обезопасить себя от обмана на маркетплейсе: рекомендации эксперта

Министерство экономики и коммерции вносит изменения в Кодекс о правонарушениях и законы «О защите прав потребителей», «Об электронной торговле». Ведомство намерено увеличить в три раза штрафы за нарушение прав покупателей и повысить ответственность предпринимателей в сфере электронной коммерции.

Накануне Жогорку Кенеш принял документ в третьем чтении и направил его на подпись президенту.

Начальник управления антимонопольной политики, развития конкуренции и ценообразования Минэкономики Акылай Кожомбердиева ответила на вопросы 24.kg и рассказала, какие маркетплейсы в Кыргызстане работают официально, как не стать жертвой обмана при заказе товара и как чиновники намереваются защитить права и интересы местных потребителей.

Фото 24.kg. Начальник управления антимонопольной политики, развития конкуренции и ценообразования Минэкономики Акылай Кожомбердиева.

— Какие проблемы намерены решить в ведомстве с помощью инициированных поправок в действующее законодательство?

— Сфера электронной коммерции развивается параллельно с развитием IT-технологий. В сфере торговли возникают новые взаимоотношения между участниками рынка. Все чаще возникают ситуации, решение которых не регламентировано законом. Власти отслеживают развитие этого сегмента экономики, ведь возникшие у потребителей вопросы не должны оставаться без ответа. Антимонопольной службой принимаются меры для защиты их прав.

Пока проблемой остается широкое поле торговых площадок, не все из которых имеют регистрацию в Кыргызстане. Это, в свою очередь, влечет за собой сложности при защите прав потребителей. Нам предстоит большая работа.

Законопроектом также вводим новые термины в соответствии с рекомендациями ЕЭК. Например, «интернет-магазин», «оператор электронной торговой площадки», «продавец».

— Какие обязательства вводятся для продавца?

— Бывают случаи, когда продавец до заключения договора сообщает одну цену, а после включает в нее сумму доставки и иные платежи. Мы предлагаем обязать продавца предоставлять информацию о цене, в которую включены все возможные дополнительные платежи.

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Также прописывается, чтобы денежная сумма, уплаченная потребителем по договору, возвращалась тем же способом и на тех же условиях, на которых эта сумма была первоначально получена, если потребитель прямо не указал об ином способе возврата. Кроме того, документ обязывает продавца обеспечить доступ потребителя к информации об электронной сделке на любом ее этапе.

Согласно проекту закона, срок возврата денег в случае отказа от товара не должен превышать семи календарных дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

— Как сегодня работают в Кыргызстане международные ритейлеры, они платят налоги?

— Онлайн-ритейлеры в основном регистрируются как индивидуальные предприниматели по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога по стандартным ставкам 2 процента. Налоговой базой является сумма, поступившая на счет налогоплательщика. Они также оплачивают отчисления в Соцфонд в размере 6 процентов.

— Касаются ли нормы о возврате товара, денег, штрафах за нарушение прав потребителей таких маркетплейсов, как Amazon, Wildberries, OZON, Temu, Taobao и других?

— Нормы законодательства КР в сфере защиты прав потребителей обязательны для всех участников рынка, находящихся на территории нашей республики. Wildberries и OZON зарегистрированы у нас и соблюдают требования кыргызстанского законодательства.

Amazon, Temu, Taobao не имеют регистрации в Кыргызстане и их трудно привлечь к ответственности согласно нормам нашего законодательства. Акылай Кожомбердиева

Но для сохранения деловой репутации продавца есть неписаные правила. Поэтому, пока они не зарегистрировались в КР, рекомендуем потребителям тщательно изучать отзывы и историю продавца товара на таких площадках во избежание злоупотребления с их стороны. Добросовестный бизнес не станет терять свою репутацию в интернет-пространстве, где информация о неблаговидном поступке расходится очень быстро.

— С 20 марта доступ к Temu в Узбекистане заблокировали. Гражданам рекомендовали не передавать свои персональные данные таким платформам. Ряд иностранных торговых платформ нарушают требования местного законодательства в сферах электронной коммерции, розничной торговли, рекламы, защиты персональных данных и прав потребителей. Сейчас в кыргызстанском сегменте соцсетей активно рекламируется маркетплейс Temu и некоторые пользователи делятся отзывами о полученных товарах через его приложение. Может ли Temu ожидать блокировка в КР, если он не зарегистрирован у нас?

— Я не могу дать комментарий. Они у нас не зарегистрированы и налоги не платят. Поэтому мы и не можем защищать наших потребителей. Но, думаю, блокировка, скорее, относится к кибербезопасности.

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Добросовестный предприниматель чтит законы той страны, где осуществляет торговлю, которая ему приносит прибыль. Поэтому он должен быть зарегистрирован. Потребитель также для защиты своих интересов должен работать только с официальными маркетплейсами, которые зарегистрированы у нас. Насильно маркетплейсы мы не можем зарегистрировать, так как они физически не находятся в нашей стране.

— В 2022 году кабмин планировал ввести знаки безопасности онлайн-магазинов, внедрить реестр локальных интернет-магазинов для проверки потребителями. Как сегодня реализуются эти планы?

— В мировой практике знаки безопасности онлайн-магазинов, внедрение реестра локальных онлайн-магазинов для проверки потребителями юридического статуса и наличия знака безопасности у поставщика находится на саморегулировании профессиональных общественных объединений. У нас нет саморегулирования организаций. В этой связи и учитывая позицию Ассоциации электронной коммерции о преждевременности внедрения такого механизма, эта норма пока не рассматривается.

— За какие нарушения и в каком объеме маркетплейсы, онлайн-магазины могут получить штрафы?

— Служба антимонопольного регулирования будет рассматривать обращения потребителей и будет налагать штрафы согласно Закону «О защите прав потребителей».

Обмеривание, обвешивание, обсчет — влекут наложение штрафа на физических лиц в 5,5 тысячи сомов, на юридических лиц — 17 тысяч сомов.

Отказ от гарантированного срока обслуживания, обмена недоброкачественного, а также надлежащего качества непродовольственного товара на аналогичный товар или отказ в выдаче денег за него, — влечет штраф для физлиц 5 тысяч сомов, юрлиц — 17 тысяч сомов.

Завышение цен, указанных на упаковке или ярлыке, прикрепленном к товару, при реализации товара — предусмотрен штраф 1 тысяча сомов для физлиц и 5 тысяч сомов для юрлиц.

Нарушения, связанные с выпуском в обращение продукции без документов подтверждения — влекут наложение штрафа 7,5 тысячи сомов для физических лиц и 23 тысяч сомов для юрлиц.

Реализация товара, срок годности которого истек, наказывается штрафом для физических лиц — 5 тысяч сомов, для юридических лиц — 17 тысяч сомов.

— На какие проблемы чаще жалуются покупатели?

— Всего в 2024 году в Антимонопольную службу обращались 861 раз. Основные проблемы — это несоблюдение условий договора, неполное представление информации о товаре, несоответствие качества товара.

Проведено 1 тысяча 142 мониторинга в сфере защиты прав потребителей. Количество выданных предписаний за нарушения прав потребителей составило 144. Общая сумма наложенных административных штрафов за нарушение прав потребителей — 283 тысячи сомов.

За отчетный период потребителям возвращены денежные средства в размере 4 миллиона 127 тысяч 745 сомов.

— Были ли случаи, когда потребители пострадали от недобросовестных действий маркетплейсов?

— Было только 1-2 кейса, которые решились в досудебном порядке и проблем никаких не было.

Все, кто продает товары онлайн: через сайты, соцсети, мессенджеры, должны знать, что автоматически становятся предпринимателями. Они ведут предпринимательскую деятельность. Соответственно, законы распространяются и на них тоже.

Покупатель также должен знать свои права, спрашивать чек, сохранить его. Сохранить переписки, онлайн-переводы. Тогда в случае возникновения каких-либо проблем можно будет обратиться в Антимонопольную службу по факту ущемления прав. Акылай Кожомбердиева

— Как предлагается решать споры между продавцом и покупателем при электронной торговле?

— Предусматривается обязательство продавца (изготовителя) до заключения договора предоставить потребителю информацию об основных потребительских свойствах товара, адресе (местонахождении) продавца, месте изготовления товара, полном фирменном наименовании продавца, общей цене (включая все дополнительные платежи) и условиях приобретения товара, его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

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Кроме того, по предложению депутата парламента Жумабека Салымбекова вносится норма, предусматривающая обязательство оператора торговой платформы по обеспечению наличия сервиса цифрового арбитража на электронных торговых платформах, зарегистрированных на территории КР и организующих продажу товаров. Эта норма предоставит возможность потребителю по возникающим вопросам напрямую обращаться к производителю товара.

Если спорный момент остается нерешенным, то в соответствии с действующим законодательством потребитель имеет право в досудебном порядке обратиться в Службу антимонопольного регулирования для защиты своих прав. В особо сложных случаях спор решается в судебном порядке.