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Экономика

В международном аэропорту «Манас» начнется масштабная реконструкция

Международный аэропорт «Манас» готовится к важному этапу своего развития. В ближайшее время стартует масштабная реконструкция аэровокзального комплекса, направленная на повышение удобства и качества обслуживания пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. 

На данный момент инфраструктура аэропорта занимает площадь около 39 тысяч квадратных метров. В ходе предстоящих работ комплекс будет расширен на дополнительные 18 тысяч квадратных метров. Это позволит значительно улучшить условия для пассажиров и оптимизировать работу терминалов.
В рамках реконструкции планируется увеличение количества стоек регистрации, расширение зоны ожидания, создание современных зон отдыха и питания. Также будут внедрены новые технологические решения, направленные на повышение эффективности работы аэропорта и улучшение клиентского опыта.

Одним из ключевых элементов модернизации станет строительство современного skywalk — крытого перехода, который соединит основные здания аэропорта. Этот удобный коридор обеспечит пассажирам защиту от непогоды и позволит быстрее перемещаться между терминалами, делая пребывание в аэропорту еще более комфортным.

По словам председателя правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбека Самидинова, реконструкция позволит аэропорту соответствовать высоким мировым стандартам. «Масштабная реконструкция аэропорта «Манас» — это шаг вперед в развитии авиационной инфраструктуры Кыргызстана, который позволит соответствовать мировым стандартам и обеспечит комфортные условия для пассажиров и авиакомпаний», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322008/
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