11:12
USD 89.29
EUR 97.28
RUB 1.01
Экономика

В Кыргызстане впервые за долгое время подорожал тенге

В Кыргызстане за последние сутки вырос курс казахского тенге. Он изменился впервые за долгое время.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают казахскую валюту 0,135-0,1401 сома, продают — по 0,2-0,21 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 0,2002 сома (рост на 0,55 процента).

Российский рубль, наоборот, начал терять позиции и постепенно становится дешевле сома. Сегодня его покупают по 0,995-1 сому, продают — по 1,013-1,03 сома. Официальный курс составляет 1,0146 сома (рост на 0,34 процента).

Евро также немного снизился в цене. Курс покупки сегодня — 996,6-97,2 сома, продажи — 97,5-98,3 сома. Номинальный курс — 97,2821 сома (рост на 0,01 процента).

Доллар США остается относительно стабильным. Его покупают по 89,2-89,3 сома, продают — по 89,7-89,72 сома при официальном курсе Нацбанка в 89,2906 сома (снижение на 0,02 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284923/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 января
В Кыргызстане продолжает укрепляться российский рубль
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 января
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 января
В Кыргызстане курс российского рубля снова сравнялся с сомом
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 января
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 января
В Кыргызстане вырос курс доллара и подешевел рубль
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 января
В Кыргызстане дорожает рубль и дешевеет евро
Популярные новости
Запуск кыргызско-узбекского автомобильного завода откладывается Запуск кыргызско-узбекского автомобильного завода откладывается
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;20&nbsp;января. Сильно подорожали огурцы и&nbsp;бананы Продуктовая корзина Бишкека на 20 января. Сильно подорожали огурцы и бананы
В&nbsp;споре вокруг комплекса &laquo;Аврора Грин&raquo; поставлена точка&nbsp;&mdash; возвращен государству В споре вокруг комплекса «Аврора Грин» поставлена точка — возвращен государству
В&nbsp;Кыргызстане курс российского рубля снова сравнялся с&nbsp;сомом В Кыргызстане курс российского рубля снова сравнялся с сомом
Бизнес
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
Doscredobank и&nbsp;Avosend вручили ценные подарки по&nbsp;итогам первого этапа акции Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
24 января, среда
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 ян...
10:49
В Кыргызстане впервые за долгое время подорожал тенге
10:36
Кыргызстан и Всемирный банк подписали соглашения о сотрудничестве в энергетике
10:17
В Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и в Кыргызстане
10:15
Как кыргызстанцам отправлять деньги из России