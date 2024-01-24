В Кыргызстане впервые за долгое время подорожал тенге

В Кыргызстане за последние сутки вырос курс казахского тенге. Он изменился впервые за долгое время.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают казахскую валюту 0,135-0,1401 сома, продают — по 0,2-0,21 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 0,2002 сома (рост на 0,55 процента).

Российский рубль, наоборот, начал терять позиции и постепенно становится дешевле сома. Сегодня его покупают по 0,995-1 сому, продают — по 1,013-1,03 сома. Официальный курс составляет 1,0146 сома (рост на 0,34 процента).

Евро также немного снизился в цене. Курс покупки сегодня — 996,6-97,2 сома, продажи — 97,5-98,3 сома. Номинальный курс — 97,2821 сома (рост на 0,01 процента).

Доллар США остается относительно стабильным. Его покупают по 89,2-89,3 сома, продают — по 89,7-89,72 сома при официальном курсе Нацбанка в 89,2906 сома (снижение на 0,02 процента).