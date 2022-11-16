Кыргызстан на третьем месте в ЕАЭС по уровню инфляции

В октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем во всех странах — членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет Кыргызстана.

Наибольшее повышение их зафиксировано в Казахстане — на 1,6 процента. На втором месте Кыргызстан. В нашей стране в октябре по сравнению с сентябрем 2022-го цены выросли на 1,3 процента.

В октябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го наиболее высокий уровень инфляции в потребительском секторе экономики (17,2 процента) также зафиксирован в Казахстане. Это произошло из-за повышения цен на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) на 21,2 процента и услуги — на 12,6 процента. В Беларуси наблюдался максимальный рост цен на непродовольственные товары — на 16,8 процента.

На третьем месте Кыргызстан, где с начала года цены выросли на 12,1 процента.

В России и Армении уровень инфляции отмечен на уровне 10,7 и 6 процентов соответственно.