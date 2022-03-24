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Экономика

В ЕАЭС приостановят действие пошлины на гербициды из Европы

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о временном неприменении антидемпинговой меры к европейским гербицидам. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Сейчас по ним ведется повторное расследование в связи с изменившимися обстоятельствами.

«В настоящее время комиссия анализирует ситуацию на разных товарных рынках, после чего могут быть приняты решения о приостановке на полгода действия ряда антидемпинговых мер в зависимости от развития экономической ситуации. Вопрос по гербицидам рассмотрен с учетом соответствующего обращения казахстанской стороны, а также заявлений производителей европейских средств защиты растений, выразивших намерение продолжать работу в странах Евразийского экономического союза», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Приостановка взимания антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов поможет смягчить логистические проблемы, возникшие из-за нарушения глобальных цепочек поставок, а также частично нивелировать волатильность курсов валют. В конечном итоге решение ЕЭК окажет поддержку сельхозпроизводителям стран ЕАЭС и посодействует обеспечению продовольственной безопасности. Решение вступает в силу по истечении десяти календарных дней с даты официального опубликования.

Кроме того, коллегия ЕЭК своим решением дополнила пакет мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отдельных видов товаров, направленных на обеспечение экономической и продовольственной стабильности стран ЕАЭС. В частности, до 30 апреля 2025 года будут обнулены ввозные таможенные пошлины на некоторые какао-продукты, а до 31 декабря 2023-го — на медный штейн и цементационную медь.

«Принятые меры позволят производителям поддержать существующий уровень загрузки мощностей, а также покрыть часть дополнительных расходов, связанных с резкими изменениями курсов валют», — отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228362/
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