Энергокризис. Замглавы Нацэнергохолдинга об отключениях, лимитах и экономии

Маловодный период привел к очередному энергетическому кризису в Кыргызстане. Чтобы сохранить воду в Токтогулке, используют всевозможные способы. Не все из них, правда, общество одобряет. В интервью 24.kg заместитель председателя правления Национального энергохолдинга Замир Ходжомамбетов объяснил, зачем отключать уличное освещение и как избежать веерных отключений.

— Самая обсуждаемая идея последних дней — отключение уличного освещения. Зачем это делать?

— У нас есть постановление кабинета министров о прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП). Им установлены четкие лимиты потребления электроэнергии по всей республике. На сегодня они не соблюдаются. С апреля по август перебор составил 474 миллиона киловатт-часов, за сентябрь перебор составил 48,6 миллиона киловатт-часов.

С каждым днем суточное потребление растет. За первую неделю октября сверх установленного лимита потребили 15-18 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Замир Ходжомамбетов

Напротив здания Нацэнергохолдинга на улице Ахунбаева есть магазин. Сама улица хорошо освещена. Этого хватает и для близлежащих магазинов. Но они все равно включают подсветку. При рейдах мы выявляли даже такие случаи, когда в кафе-ресторанах посетителей нет, но все внутреннее, наружное, фасадное освещение, система кондиционирования работают. Поэтому для экономии мы предложили отключить неосновное освещение, но не уличное, а витринное и рекламное.

— А зачем освещение вдоль дорог-то выключили?

— Мы предлагали отключать освещение только второстепенных дорог. Центральных, магистральных трасс это не касается.

— Почему тогда на дорогах Бишкек — аэропорт «Манас» и Бишкек — Кара-Балта нет света? Когда они стали второстепенными?

— На этих дорогах не должно быть отключений. Со стороны энергетиков не было такого указания. Почему там нет света, надо спрашивать местные органы власти. У них тоже есть персональная ответственность за соблюдение лимитов.

В постановлении кабмина указано: «проводить работы по отключению архитектурного, рекламного и витринного освещения, кроме аварийного, дежурного и охранного». Нет речи, чтобы отключать трассы. Замир Ходжомамбетов

— Результат от таких мер есть?

— Напомню, что решение об отключении неосновного освещения в Бишкеке отменили. Но за неделю, пока оно действовало, сэкономили 5-6 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Но у нас все равно рост потребления. В прошлом году такой показатель расхода электроэнергии был в ноябре-декабре, когда наступали сильные холода.

— А как теперь экономите?

— Чтобы снизить нагрузку на сеть, решили раньше начать отопительный сезон на ТЭЦ города Бишкека.

— Слово «лимит» мы слышим каждый день. Почему кыргызстанцы должны их соблюдать?

— На самом деле это не какое-то новшество. У каждого абонента есть свой лимит потребления электроэнергии. Он прописан в Правилах пользования электрической энергией и в договоре между абонентом и распредкомпанией.

Пять киловатт — это и есть лимит потребления электроэнергии на каждого абонента.

У крупных потребителей в техусловиях прописаны свои лимиты.

— На что этих 5 киловатт в месяц хватит?

— У нас есть действующие тарифы до 700 киловатт-часов и после 700 киловатт-часов. Откуда взялась эта цифра? Было изучено потребление бытовых абонентов с однофазным счетчиком по Нарынской области. 90 процентов потребляют там около 690 киловатт-часов в месяц.

Однофазный ввод предусматривает использование бытовых приборов и освещение. Без электрообогрева.

Если в Нарыне в эти 700 киловатт вмещаются, соответственно, менее холодные регионы входят в этот лимит. Установленной мощности в 5 киловатт вполне должно хватать на работу всех электроприборов на семью из 3-5 человек.

— Откуда тогда перебор электроэнергии?

— По факту проконтролировать, чтобы бытовые абоненты использовали только выделенную им мощность, мы не можем. Только если абонент сам не установит вводной автомат на 5 киловатт.

Сейчас ставят автоматы мощнее, и идет бесконтрольное единовременное потребление. Замир Ходжомамбетов

Человек приходит с работы, включает все электроприборы в доме, неважно, нужны они или нет. Такое потребление приводит к перегрузке подстанций и аварийным отключениям. У нас зимнее потребление превышает летнее в 2-2,5 раза. Разница возникает только из-за электроотопления.

— Вы говорили про 5 киловатт, но читатели сообщают нам об ограничениях в 3 киловатта...

— Такого точно быть не может. Это просто невозможно. Минимальная мощность.

— А на 5 киловатт можно поставить ограничители?

— Да, можно. Если резкий рост потребления продолжится, мы имеем полное право установить подобные ограничители. Тогда электроэнергия будет отключаться в случае превышения установленной мощности.

— Сейчас вы официально подтверждаете только отключение неосновного освещения в вечернее и ночное время. Но люди жалуются, что у них нет света из-за якобы ремонтных работ. Какие ремонты зимой?

— Ремонтная компания у нас с апреля. Сейчас, например, готовим планы и графики ремонта на следующий год. С апреля начинается ремонтная кампания. Она идет до 15 ноября.

По итогам девяти месяцев ремонт выполнен на 90 процентов.

— При этом при первом снеге сразу аварийные отключения. Плохо, видимо, ремонтируете...

— Аварийные отключения — это неизбежно. Они были и в прошлом, и позапрошлом году. Они и будут. Например, в начале октября в связи с резким похолоданием выросло и потребление. Это приводит к перегрузу сетей. Кроме того, во время сильных снегопадов линии отключаются из-за падения деревьев.

— Если все-таки лимиты соблюдать не будут, нас ждут веерные отключения?

— Сейчас делаем все, чтобы этого не произошло. Прорабатываем вопрос импорта из соседних стран. Чтобы этого не допустить, энергетики и кабинет министров делают все возможное для «закрытия» дефицита. Но это не только от нас зависит. От населения тоже. Поэтому мы и просим абонентов бережно относиться к электроэнергии, экономить ее.

Каждый гражданин должен понимать: экономя электроэнергию в этом году, мы можем обеспечить успешное прохождение осенне-зимнего периода в следующие годы. Замир Ходжомамбетов

Лимиты рассчитывают так, чтобы накопить нужный объем воды в Токтогульском водохранилище. Если их не соблюдать, то на 1 апреля 2022 года мы можем выйти к объему, когда Токтогулка вообще встанет.

— Электроэнергия — товар. Люди платят по установленным двухступенчатым тарифам, которые принимали с учетом импорта. А сейчас вы этот товар давать не хотите...

— Да, вы правы. Это товар. Я думаю, нынешние меры — это временное явление. Этот год маловодный, поэтому приточность низкая. Если на следующий год будет больше накопленной воды, то таких сложностей не будет. К тому же для увеличения мощностей прорабатывается вопрос строительства новых малых ГЭС.

— А купить больше электроэнергии мы не можем?

— Сейчас прорабатываем вопрос с Россией, Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном. Если в осенне-зимний период у соседей какая-то компания будет профицитная и сможет поставить в нашу республику электроэнергию, мы ее обязательно купим. Но, скорее всего, это будет в ноябре-декабре, не раньше.

— В этом году обсуждался вопрос повышения тарифов на свет для населения. Если бы это все сделали, потребление было бы ниже?

— Скорее всего, да. У нас был опрос среди населения, чем оно отапливается. Большинство ответили, что электричеством, потому что оно дешевле всего. В 2014-2015 годы, когда сделали двухступенчатый тариф, потребление снизилось сразу на 1 миллиард киловатт-часов.

— Каковы на сегодня потери электроэнергии и насколько они сокращаются?

— На сегодня по итогам девяти месяцев потери составили 10 процентов. Норматив установлен в 10,7 процента (снижение на 0,7 процента). Коммерческих потерь нет. Есть единичные случаи, когда воруют электроэнергию. Но за счет проводимых мероприятий их число минимально. Например, сейчас у нас провода не «голые», а СИП-изолированные. На них нельзя наброс сделать. От этих проводов идет цельный кабель в дом. Там, где у нас наблюдались большие потери, стоят счетчики АСКУЭ. Практически у всех трехфазных потребителей они стоят.