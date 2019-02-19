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Экономика

Поправки в Водный кодекс. Почему ледники не являются источниками чистой воды

Необходимо учитывать экологические аспекты, если говорить об экономическом развитии Кыргызстана. Об этом на круглом столе в 24.kg заявила депутат Жогорку Кенеша Рада Туманбаева.

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Она отметила, что поддерживает предложение коллег о пересмотре Водного кодекса. Напомним, партия «Ата Мекен» предложила исключить норму, разрешающую использовать в промышленных целях ледники Давыдова и Лысый, находящиеся в зоне разработки Кумтора.

«Говоря о развитии экономики, мы не учитываем экологические аспекты. Мы вспоминаем об экологии, когда вопрос получает резонанс. Я против использования ледников. Они — запасы пресной воды. Лучше немного подождать, чтобы разрабатывать недра экологически чистыми методами», — сказала она.

Представитель «Кумтора» Эрик Кожомкулов с ней не согласился, отметив, что на ледниках оседает пыль, поэтому говорить о запасах чистой воды не совсем корректно.

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«В справке-обосновании говорится, что в ближайшее время вода станет дороже золота. Когда это «ближайшее время», через 30 или 100 лет? Как ее будут менять на золото? Из ледников не получится брать чистую питьевую воду. У нас откладывается много пыли на ледниках — за год до 2 тысяч тонн. И она не от «Кумтора». Ее приносит ветрами из разных пустынь. Необходимы огромные средства, чтобы добиться от ледника чистой питьевой воды», — сказал он.

Гляциолог Рыскул Усубалиев добавил, что в массиве Ак-Шийрак, где находятся ледники Давыдова и Лысый, около двух тысяч ледников. «И они все отступают. Это связано с глобальными климатическими изменениями», — сказал он.
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