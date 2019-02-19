Поправки в Водный кодекс. Почему ледники не являются источниками чистой воды

Необходимо учитывать экологические аспекты, если говорить об экономическом развитии Кыргызстана. Об этом на круглом столе в 24.kg заявила депутат Жогорку Кенеша Рада Туманбаева.
Она отметила, что поддерживает предложение коллег о пересмотре Водного кодекса. Напомним, партия «Ата Мекен» предложила исключить норму, разрешающую использовать в промышленных целях ледники Давыдова и Лысый, находящиеся в зоне разработки Кумтора.
«Говоря о развитии экономики, мы не учитываем экологические аспекты. Мы вспоминаем об экологии, когда вопрос получает резонанс. Я против использования ледников. Они — запасы пресной воды. Лучше немного подождать, чтобы разрабатывать недра экологически чистыми методами», — сказала она.
Представитель «Кумтора» Эрик Кожомкулов с ней не согласился, отметив, что на ледниках оседает пыль, поэтому говорить о запасах чистой воды не совсем корректно.
Гляциолог Рыскул Усубалиев добавил, что в массиве Ак-Шийрак, где находятся ледники Давыдова и Лысый, около двух тысяч ледников. «И они все отступают. Это связано с глобальными климатическими изменениями», — сказал он.