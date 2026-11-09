В КР в 2026 году фермерам не хватает 20 тысяч тонн минеральных удобрений. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.

Депутаты поинтересовались, как кабмин намерен обеспечить нехватку удобрений для фермеров.

Замглавы Минводсельхоза Асылбек Сатыбалдиев признал, что нехватка минеральных удобрений составляет 20 тысяч тонн.

«Однако уже проведены переговоры с Узбекистаном и Россией. В 2027 году мы обеспечим недостающий объем минеральных удобрений», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, когда заработает завод по производству удобрений в Ноокате, замминистра отметил, что необходимо решить вопрос с участком для завода.

«Ранее в Ноокате был выделен земельный участок в несколько гектаров для этого завода. Но представители компании говорят, что им его недостаточно, так как мощности большие завода. А прилегающие участки уже находятся в аренде. Сейчас местные органы власти решают данный вопрос. Как он решится завод заработает», — добавил Асылбек Сатыбалдиев.