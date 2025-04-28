В городе Чолпон-Ате уже пятый день нет воды

В городе Чолпон-Ате Иссык-Кульского района уже пятый день нет воды. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, жителям объявили о ремонте водопровода, но не подготовили город и не организовали подвоз воды.

«Воды нет, потому что прокладывают новый водопровод. Было объявление, что отключат на три дня. Отключили на один день и вечером опять воду дали, оказалось, что не хватает запчастей. Потом сказали, что опять отключат на три дня, в итоге — воды нет пятый день. Водоканал не сообщает, когда воду дадут, говорят, что сами не знают. Люди узнают информацию у самих рабочих», — сообщил читатель.