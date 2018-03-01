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Экономика

На Макмале снова митинг. Жители сломали ограждение и протестуют против инвестора

Сегодня жители Тогуз-Тороусского района Джалал-Абадской области вновь протестуют против строительства золотоизвлекательной фабрики. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.

По их данным, около сотни местных жителей ворвались на территорию компании «Джи Эл Макмал девелопинг» и разрушили ограждение.

Это вторая акция протеста местных жителей. После первой строительство золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) приостановили. Сейчас люди требуют полностью разрушить даже те строения, которые инвестор успел возвести. Местные жители считают, что строительство нанесет вред экологии региона.

«Кыргызалтын» заключил договор с ОсОО «Куранды девелопинг» об аренде земельного участка на территории «Макмалзолото». На нем планируется строительство абсолютно нового производственного объекта по переработке золотосодержащего сырья со всей республики. Компания «Куранды девелопинг» и китайский бизнесмен Ян Вэйхун основали компанию «Джи Эл Макмал девелопинг», которая и ведет работы.
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