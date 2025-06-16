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Власть

Минюст хочет упростить процесс археологического обследования при строительстве

Минюст хочет упростить процесс археологического обследования при строительстве объектов, дорог и разработке карьеров. Соответствующий законопроект депутаты от парламентского комитета по социальной политике одобрили сразу в трех чтениях.

Ведомство инициировало изменения в Закон «Об охране и использовании историко-культурного наследия».

Как отмечается, цель законопроекта заключается в дебюрократизации процедуры археологического обследования при строительных, дорожных работах или при освоении целинных земель, разработке карьеров или возведении плотин, ведущих к затоплению или существенному изменению ландшафта, на стадии инженерно-изыскательских работ и при переводе (трансформации) земли.

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По данным Минюста, на сегодня на стадии инженерно-изыскательских работ и при переводе (трансформации) земли имеются следующие проблемные вопросы:

— отсутствие последовательности действий органов местного самоуправления, государственных органов и заказчиков;

— затягивание сроков получения заключения на наличие или отсутствие объектов историко-культурного наследия на отчуждаемой территории;

— неподчиненность и недоступность экспертов-археологов;

— нехватка экспертов-археологов и значительная нагрузка на действующих специалистов в этом направлении (примерно 13 экспертов-археологов находятся в Бишкеке и 1 — в Оше);

— нет единой тарификации оплаты труда экспертов-археологов;

— отсутствие единой базы данных объектов историко-культурного наследия.

Для решения этих проблемных вопросов предлагается наделить уполномоченный государственный орган в области культуры правом утверждать перечень территорий с высоким потенциалом обнаружения объектов историко-культурного наследия.

Наличие отчуждаемой территории в этом перечне обязывает проводить ее археологическое обследование и получить заключение об этом. А отсутствие не потребует археологического обследования и, соответственно, получения заключения.

Еще одно изменение направлено на упорядочивание вопросов ведения разведки и раскопок памятников археологии.

Предлагается, чтобы ведение разведки, раскопок и иных исследований памятников археологии, включая подводные, допускалось только при наличии специального разрешения — открытого листа, который выдается уполномоченным государственным органом в области культуры вместо полевого комитета Института истории Национальной академии наук.

Одобрение законопроекта потребует принятия постановления кабмина «Об утверждении Порядка проведения археологических обследований и выдачи открытого листа».
Ссылка: https://24.kg/vlast/332836/
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