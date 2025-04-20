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Власть

В США снова прошли массовые акции протеста против политики Дональда Трампа

В крупных городах США снова прошли массовые акции протеста против политики Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Тысячи протестующих вышли на улицы в субботу, чтобы выразить несогласие с политикой президента. Они обвиняют Дональда Трампа в авторитарном стиле правления и депортации нелегальных мигрантов без надлежащих судебных процедур. Главным организатором этих протестов стала группа 50501 — это число символизирует 50 протестов в 50 штатах и одно движение.

Сотни демонстрантов также собрались у Белого дома в Вашингтоне. На плакатах протестующих были надписи: «Никакого короля» и «Импичмент Трампу».

Напомним, 6 апреля в городах Соединенных Штатов также прошли акции протеста против Дональда Трампа и Илона Маска.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326681/
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