На заседании Жогорку Кенеша депутат Жалолидин Нурбаев спросил министра образования и науки Догдуркул Кендирбаеву, кто виноват в смерти школьницы, которую ударил подросток?

Напомним, между учениками школы № 31 возник конфликт. Мальчик ударил девочку, и та потеряла сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы.

Депутата интересовали, кто виноват в инциденте – родители, общество, учитель или воспитание и кто преподает в школах религиоведение.

Министр образования ответила, что виноваты все, а религиоведение преподают историки, так как они знают историю религий.

Нардеп считает, что нужно поменять взгляд на преподавание религиоведения и привлекать к обучению теологов, так как историки не справляются.

«Почему вы все подскакиваете, когда речь заходит об исламе? Давайте обучать детей. Так прекратятся рэкет, насилие в отношении женщин. Давайте остановим все это», — предложил депутат.

Напомним, депутат не раз предлагал ввести уроки религиоведения и нравственности в школах.