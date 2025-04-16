Работает без пиара. Депутат ЖК похвалил генпрокурора Максата Асаналиева

На заседании Жогорку Кенеша депутат Ырысбек Атажанов похвалил генпрокурора Максата Асаналиева и попросил коллег поддержать его отчет за 2024 год.

Нардеп отметил, что глава надзорного органа накануне выступал на совместном заседании двух комитетов парламента и отвечал на вопросы народных избранников.

«Все мы знаем, что генпрокурор с момента прихода на должность провел хорошую работу. Он не вмешивается в политику, не занимается пиаром и четко выполняет свои обязанности», — сказал Ырысбек Атажанов.

Между тем депутат Дастан Бекешев поинтересовался, привлекался ли когда-нибудь Максат Асаналиев к уголовной и административной ответственности.

«К уголовной ответственности не привлекался. В молодости ездил без водительских прав и штраф выплачивал», — ответил генпрокурор.

На заседании парламентарии заслушали отчет генерального прокурора о состоянии законности в Кыргызской Республике в 2024 году и о проделанной органами прокуратуры работе по ее укреплению.

