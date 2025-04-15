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Власть

Генпрокурор назвал плохим уровень следователей в Кыргызстане

На совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев назвал плохим уровень следователей в Кыргызстане и заявил, что не против, чтобы главному надзорному органу вернули функцию следствия.

«Я далек от того, чтобы говорить, что уровень следствия в республике в хорошем состоянии. На сегодня следственные отделы МВД — это как штрафное подразделение. Работают так: приходят на время, главное — потерпеть три или шесть месяцев, а потом уходят. Поэтому мы получаем соответствующее качество», — сказал он.

Максат Асаналиев отметил, что с советских времен прокуроры расследовали преступления против личности. Это изнасилования, убийства и так далее.

«И я был бы рад, если бы нам дали возможность расследовать такие дела, потому что перед тем, как надзирать и контролировать исполнение законов, прокурор должен пройти школу следствия. Должен сам осматривать места преступлений и лично прочувствовать все. В будущем не помешало бы открыть функции проведения следствия органам прокуратуры, потому что следователи ГКНБ работают с нагрузкой. А следователи МВД не успевают рассматривать заявления», — сказал он.

Депутат Алишер Эрбаев также подчеркнул, что сотрудники районных и городских управлений внутренних дел не могут в достаточной мере выполнять свою работу.

«Эркебек Джумабекович (замминистра внутренних дел. — Прим. 24.kg) говорит, что не хватает следователей. У них и уровень недостаточный. В регионах заявления не рассматриваются, потому как следователи говорят, что могут расследовать только два преступления: кража и хулиганство. Для расследования коррупции и других преступлений у них и образования, и опыта не хватает», — сказал он.

Генпрокурор ответил, что в Юридической академии Генеральной прокуратуры в Бишкеке будут готовить специалистов, чтобы улучшить качество следствия в стране.

Напомним, в июле 2023 года принят закон, согласно которому исключены функции органов прокуратуры по проведению следствия, за исключением уголовных дел, совершенных военнослужащими, а также призванными на сборы военнообязанными, работу по ним ведут следователи Военной прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326126/
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