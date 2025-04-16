Ситуация в Украине: Стив Уиткофф рассказал о деталях мирного соглашения

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон понял позицию Москвы по урегулированию в Украине, мирное соглашение будет касаться пяти регионов. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Фото СМИ

По словам Стива Уиткоффа, Соединенные Штаты продвигаются к достижению сделки с Россией по урегулированию конфликта в Украине.

«Да, я действительно так думаю. Это была уже третья моя встреча с Путиным. Последняя длилась почти пять часов. В комнате с ним были два его ключевых советника (помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. — Прим. ред.). Это была убедительная встреча. И к ее концу мы наконец-то пришли к пониманию... Запрос Путина — достичь постоянного мира в регионе. Так что это уже не просто прекращение огня. Мы получили на это ответ», — сказал он.

Спецпредставитель президента США добавил, что мирное соглашение будет касаться пяти «так называемых территорий» (подразумеваются Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. — Прим. ред.), «но есть еще гораздо больше»: протоколы безопасности, статья НАТО о коллективной обороне и много других связанных с этим деталей.

«Это сложная ситуация, укорененная в некоторых действительно проблемных вещах, происходящих между двумя странами. И я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важно для мира в целом. Я верю в это. Есть шанс перестроить отношения России и Соединенных Штатов через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, придают региону реальную стабильность», — добавил он.