Генпрокурор прокомментировал массовый снос домов и сооружений в Бишкеке и Оше

На совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции генпрокурор Максат Асаналиев прокомментировал массовый снос домов и сооружений в Бишкеке и Оше.

Депутат Бактыбек Марипов отметил, что в некоторых местах без выплаты компенсации демонтируют объекты даже у тех граждан, у которых есть правоустанавливающие документы. «Думаю, за это нужно принять меры в отношении акимов, айыл окмоту и мэров», — сказал он.

Генпрокурор напомнил, что в Конституции прописано: собственность неприкосновенна.

«Если у гражданина есть госакт на право частной собственности и изъятие имущества происходит для государственных нужд, то обязательно должны выплатить компенсацию или выделить равнозначный по цене земельный участок. Но в Бишкеке и Оше демонтируют объекты, которые вышли за пределы красной линии, для того, чтобы расширить трассы. По моей информации, у владельцев этих сооружений, конструкций нет разрешительных документов и они захватили тротуары и арычные системы. Считаю, такие объекты подлежат сносу», — отметил он.

Ранее правозащитница Гульгакы Мамасалиева сообщала, что мэрия южной столицы незаконно сносит дома и бизнес-объекты на улице Навои, и просила градоначальника остановить хайп.