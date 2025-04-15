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Власть

Закон о выборах. Депутат предложил ввести пятипроцентный барьер для женщин

Депутат Арсланбек Эгембердиев предлагает ввести пятипроцентный избирательный порог для женщин-кандидатов.

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту во втором чтении обсуждает законопроект о внесении изменений в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», который предусматривает введение новой системы выборов в парламент.

Нардеп по-прежнему возмущен, что в новой избирательной системе вводится женская квота.

«Этим законопроектом мы ограничиваем права граждан. Говорим, хочешь не хочешь, но третий кандидат-женщина обязательно станет депутатом. Глава ЦИК также говорит, что по новой системе женщина и с одним голосом может прийти в парламент. Да, в предлагаемом проекте закона так и указано. Но так мы ограничиваем права избирателей, пусть приходят те, за кого проголосует большинство независимо от пола», — сказал Арсланбек Эгембердиев. 

Отметим, 20 марта народные избранники приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326069/
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