Закон о выборах. Депутат предложил ввести пятипроцентный барьер для женщин

Депутат Арсланбек Эгембердиев предлагает ввести пятипроцентный избирательный порог для женщин-кандидатов.

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту во втором чтении обсуждает законопроект о внесении изменений в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», который предусматривает введение новой системы выборов в парламент.

Нардеп по-прежнему возмущен, что в новой избирательной системе вводится женская квота.

«Этим законопроектом мы ограничиваем права граждан. Говорим, хочешь не хочешь, но третий кандидат-женщина обязательно станет депутатом. Глава ЦИК также говорит, что по новой системе женщина и с одним голосом может прийти в парламент. Да, в предлагаемом проекте закона так и указано. Но так мы ограничиваем права избирателей, пусть приходят те, за кого проголосует большинство независимо от пола», — сказал Арсланбек Эгембердиев.