На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Камила Талиева заявила, что кабинет министров в последнее время стал хуже работать.

Ее возмутило то, что уже четыре месяца не могут повысить компенсации взамен льгот ветеранам афганской войны с 6 до 8 тысяч сомов.

По словам парламентария, уже неделю она не может получить заключение у кабмина для законопроекта, в министерствах тоже невозможно быстро запросить его.

Камила Талиева заявила, что сегодня ожидала сотрудников Министерства труда, социального обеспечения и миграции к 8:00, однако они прибыли лишь в 9:50.

«Равшан Азатович (министр труда Равшан Сабиров. — Прим. 24.kg) все время в командировках: то в Японии, то в Лондоне. Пусть работает. Мы в кадровые вопросы не вмешиваемся. Но уже надо принимать политическое решение», — сказала она.