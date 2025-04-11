В Алматы прошла встреча глав МИД стран СНГ: какие решения приняты

В Алматы завершилась восьмая встреча министров иностранных дел стран, входящих в СНГ.

По данным внешнеполитического ведомства РФ, в ходе мероприятия дана высокая оценка многоплановому взаимодействию шести государств на основе близости или полного совпадения подходов к ключевым вопросам сотрудничества, региональной и глобальной безопасности. Обсуждались перспективы партнерства в шестистороннем формате в торгово-промышленной сфере, зеленой экономике, водосбережении, транспортно-логистической связанности на основе инициатив и предложений, выдвинутых в ходе саммита Россия — Центральная Азия в Астане в 2022 году.

Проведен традиционный обмен мнениями о наращивании взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня, включая проблемы безопасности Центрально-Азиатского региона и России, ввиду сохраняющихся террористических, экстремистских и наркотических угроз.

Особое внимание было уделено разъяснениям центральноазиатским партнерам в связи с введением в российское законодательство мер, препятствующих нелегальной миграции.

Сергей Лавров проинформировал коллег о ситуации вокруг Украины, ходе переговорного процесса между Россией и США.

На заседании глав МИД стран СНГ учредили ежегодный форум волонтеров Содружества. Цель форума, инициативу о создании которого выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, — развитие международного молодежного волонтерского движения. Казахстан готов принять первый форум в 2026 году.

В странах СНГ учредят «Города трудовой славы 1941—1945 годов».

Казахстан предложил Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве первого наблюдателя при СНГ.

Кроме того, прорабатывается предложение Казахстана о запуске нового формата сотрудничества СНГ +.

Главы МИД стран СНГ одобрили проект программы по укреплению безопасности на внешних границах на 2026—2030 годы.

Следующее встреча глав МИД стран СНГ пройдет 9 октября в Душанбе.