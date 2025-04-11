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Власть

Матерям-героиням не выплачивают надбавку 5 тысяч сомов к пенсии — депутат

Несмотря на принятое Жогорку Кенешем постановление, матерям-героиням не выплачивается надбавка в 5 тысяч сомов к пенсии. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщила депутат Камила Талиева.

Она напомнила, что в 2011 году по инициативе народных избранников к пособиям добавили тысячу сомов. Три года назад парламент принял постановление по увеличению суммы до 5 тысяч сомов, но оно не исполняется.

«Я писала по этому вопросу и в кабмин, и президенту. У нас в республике 33 тысячи матерей-героинь. В регионах всегда говорят, что получают только 1 тысячу сомов и просят увеличить сумму. Если от депутатов нужна помощь, скажите, приносите документ в комитет, давайте увеличим. То, что подняли размер пенсии до прожиточного минимума, это хорошо, но давайте поддержим матерей-героинь. Потому что на сегодня вырастить и одного ребенка это героизм», — сказала Камила Талиева.

Ранее замглавы Минфина Жибек Дуйшеева, комментируя этот вопрос, отмечала, что в этом году два раза за счет республиканского бюджета повышалась базовая часть пенсии. Поэтому и не исполняется постановление Жогорку Кенеша о матерях-героинях.

На заседании депутаты заслушивают информацию о ходе реализации государственной политики в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения Социальным фондом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325651/
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Матерям-героиням не выплачивают надбавку 5 тысяч сомов к пенсии — депутат