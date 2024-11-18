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Власть

В Минфине объяснили, почему не исполняют постановление ЖК о матерях-героинях

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Камила Талиева спросила заместителя министра финансов Жибек Дуйшееву, почему не исполняется постановление парламента о повышении пособия для матерей-героинь пенсионного возраста.

Напомним, матерям-героиням в Кыргызстане доплачивают 1 тысячу сомов к пенсии. Председатель Социального фонда Бактияр Алиев на заседании проинформировал, что в стране 32 тысячи матерей-героинь.

Жибек Дуйшеева ответила, что в этом году два раза за счет республиканского бюджета повышалась базовая часть пенсии. Поэтому и не исполняется постановление Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311489/
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