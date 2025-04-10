18:53
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Власть

За связи с Райымбеком Матраимовым можно сегодня распустить ЖК — Шайлообек Атазов

Экс-депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов вернулся в Кыргызстан и дал большое интервью, которое опубликовано на YоuTube-канале Exclusive.kg.

Бывший парламентарий рассказал о том, как пришел в политику, о своих отношениях с такими политиками, как Мелис Мырзакматов и Омурбек Текебаев, а также о сотрудничестве с экс-заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.

Шайлообек Атазов рассказал, что познакомился с ним в 2018 году, когда просил стать спонсором открытия спортивного зала в Бишкеке.

«Он на тот момент уже не работал в Таможенной службе. Я слышал, что он оказывает хорошую поддержку спорту, и я пришел к нему. Он построил нам спортзал, я работал там тренером. Когда начались выборы, я пошел с ним, был кандидатом под номером 47, потому что в то время в его приемной в очереди стояли все, начиная от Акылбека Жапарова. Итоги тех выборов отменены. Но все, кто участвовал от партий «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», позже все пошли в «Ата Журт» и другие партии», — сказал он.

Бывший нардеп добавил, что у него не возникало мысли отказаться от участия в выборах в партии Райымбека Матраимова, поскольку на тот момент решения суда по нему не было, его партии разрешили участвовать в выборах, а значит, называть его преступником в тот момент не было оснований.

Шайлообек Атазов также напомнил, что сам он никогда не работал в таможенных органах, не совершал вместе с Райымбеком Матраимовым преступлений.

Читайте по теме
Связан с Матраимовым. Шайлообек Атазов требует отставки генерального прокурора

«После тех выборов я не сотрудничал с ним в политике. Он не финансировал меня, когда я позднее участвовал в выборах по одномандатному округу, на тот момент он уже был не в Кыргызстане. Когда меня лишили мандата за якобы связи с Матраимовым, я говорил в Жогорку Кенеше о том, что самый приближенный к Матраимову — это Курманкул Зулушев, который на тот момент был генпрокурором. Придет время, и я расскажу более подробно об их делах. На тот момент я лишь хотел сказать о несправедливости, когда меня лишили мандата якобы за связи с Матраимовым, когда есть другие люди, у которых действительно тесные отношения с ним. И сейчас можно назвать до сотни имен в Жогорку Кенеше, кто связан с Матраимовым. Один из них сидит во главе парламента — Нурланбек Тургунбек уулу (Шакиев). То, что у них есть связи, можно доказать видеозаписями и расписками. Я ведь не зря спросил тогда, есть ли, вообще, в Кыргызстане политики, не связанные с Матраимовым. Это и лидеры фракций, и лидеры партий, все об этом знают. Просто на тот момент создали такой резонанс, устроили политическое шоу. Если же нужно лишать мандата за связи с Матраимовым, то Жогорку Кенеш можно распустить хоть сегодня», — заявил он.

Экс-депутат также ответил на вопрос об отношениях Райымбека Матраимова с покойным криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым, в финансировании которого позже обвинен бывший таможенник. Шайлообек Атазов отметил, что знает о дружеских отношениях Райымбека Матраимова и Камчи Кольбаева, но ничего не может сказать о финансировании, подчеркнув, что между ними были дружеские отношения, а те, кто имел с Райымбеком Матраимовым политические отношения, сейчас все еще сидят во власти.

При этом он выразил мнение, что «когда-нибудь терпение Райымбека Матраимова лопнет» и он сам расскажет, кого из политиков финансировал.

Читайте по теме
Оказывают давление. Шайлообек Атазов о сдаче мандатов депутатами

Шайлообека Атазова ЦИК лишила депутатского мандата в мае 2024 года на основании решения Верховного суда. В 2022-м в выборах по Свердловскому одномандатному округу кандидат Абдурахман Муртазалиев набрал больше голосов, но снят с гонки Центризбиркомом. Поэтому депутатом избран Шайлообек Атазов. В прошлом году суд вынес решение, что избранным депутатом все же является Абдурахман Муртазалиев, а Шайлообек Атазов лишен мандата.   
Ссылка: https://24.kg/vlast/325604/
просмотров: 505
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу среди профессионалов
В городе Ош принадлежавшая Матраимову гостиница передана управлению образования
Национализация и конфискация: какие объекты и от кого получило государство
ЦИК просит президента назначить досрочные выборы в Свердловском районе
ЦИК лишил Шайлообека Атазова депутатского мандата
Дела Матраимовых несложные, скоро, думаю, передадим в суд — Камчыбек Ташиев
Задержание Матраимовых. Троих братьев заключили под стражу
Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста
ЦИК рассмотрит досрочное прекращение полномочий депутата Искендера Матраимова
Раскрыта тайна убийства бизнесмена Айеркена Саймаити
Популярные новости
Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в&nbsp;Бишкек. Почему Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в Бишкек. Почему
Депутат просит избавить учителей школ от&nbsp;заполнения разных отчетов и&nbsp;документов Депутат просит избавить учителей школ от заполнения разных отчетов и документов
Проверка знаний ПДД у&nbsp;водителей. Депутат просит задавать не&nbsp;более трех вопросов Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов
Проверка знаний ПДД у&nbsp;водителей. Депутат просит президента отозвать инициативу Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит президента отозвать инициативу
Бизнес
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
10 апреля, четверг
18:40
Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и членов ОПГ Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и...
18:30
11 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:29
В ущелье Кегети рубят лес. Минприроды проверит
18:28
Без бумаг. С 1 июня госорганы должны будут пользоваться только системой «Тундук»
18:21
За связи с Райымбеком Матраимовым можно сегодня распустить ЖК — Шайлообек Атазов