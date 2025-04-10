Экс-депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов вернулся в Кыргызстан и дал большое интервью, которое опубликовано на YоuTube-канале Exclusive.kg.

Бывший парламентарий рассказал о том, как пришел в политику, о своих отношениях с такими политиками, как Мелис Мырзакматов и Омурбек Текебаев, а также о сотрудничестве с экс-заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.

Шайлообек Атазов рассказал, что познакомился с ним в 2018 году, когда просил стать спонсором открытия спортивного зала в Бишкеке.

«Он на тот момент уже не работал в Таможенной службе. Я слышал, что он оказывает хорошую поддержку спорту, и я пришел к нему. Он построил нам спортзал, я работал там тренером. Когда начались выборы, я пошел с ним, был кандидатом под номером 47, потому что в то время в его приемной в очереди стояли все, начиная от Акылбека Жапарова. Итоги тех выборов отменены. Но все, кто участвовал от партий «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», позже все пошли в «Ата Журт» и другие партии», — сказал он.

Бывший нардеп добавил, что у него не возникало мысли отказаться от участия в выборах в партии Райымбека Матраимова, поскольку на тот момент решения суда по нему не было, его партии разрешили участвовать в выборах, а значит, называть его преступником в тот момент не было оснований.

Шайлообек Атазов также напомнил, что сам он никогда не работал в таможенных органах, не совершал вместе с Райымбеком Матраимовым преступлений.

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«После тех выборов я не сотрудничал с ним в политике. Он не финансировал меня, когда я позднее участвовал в выборах по одномандатному округу, на тот момент он уже был не в Кыргызстане. Когда меня лишили мандата за якобы связи с Матраимовым, я говорил в Жогорку Кенеше о том, что самый приближенный к Матраимову — это Курманкул Зулушев, который на тот момент был генпрокурором. Придет время, и я расскажу более подробно об их делах. На тот момент я лишь хотел сказать о несправедливости, когда меня лишили мандата якобы за связи с Матраимовым, когда есть другие люди, у которых действительно тесные отношения с ним. И сейчас можно назвать до сотни имен в Жогорку Кенеше, кто связан с Матраимовым. Один из них сидит во главе парламента — Нурланбек Тургунбек уулу (Шакиев). То, что у них есть связи, можно доказать видеозаписями и расписками. Я ведь не зря спросил тогда, есть ли, вообще, в Кыргызстане политики, не связанные с Матраимовым. Это и лидеры фракций, и лидеры партий, все об этом знают. Просто на тот момент создали такой резонанс, устроили политическое шоу. Если же нужно лишать мандата за связи с Матраимовым, то Жогорку Кенеш можно распустить хоть сегодня», — заявил он.

Экс-депутат также ответил на вопрос об отношениях Райымбека Матраимова с покойным криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым, в финансировании которого позже обвинен бывший таможенник. Шайлообек Атазов отметил, что знает о дружеских отношениях Райымбека Матраимова и Камчи Кольбаева, но ничего не может сказать о финансировании, подчеркнув, что между ними были дружеские отношения, а те, кто имел с Райымбеком Матраимовым политические отношения, сейчас все еще сидят во власти.

При этом он выразил мнение, что «когда-нибудь терпение Райымбека Матраимова лопнет» и он сам расскажет, кого из политиков финансировал.

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Шайлообека Атазова ЦИК лишила депутатского мандата в мае 2024 года на основании решения Верховного суда. В 2022-м в выборах по Свердловскому одномандатному округу кандидат Абдурахман Муртазалиев набрал больше голосов, но снят с гонки Центризбиркомом. Поэтому депутатом избран Шайлообек Атазов. В прошлом году суд вынес решение, что избранным депутатом все же является Абдурахман Муртазалиев, а Шайлообек Атазов лишен мандата.