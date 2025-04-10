В Жогорку Кенеше во время обсуждения законопроекта, которым предлагается ввести штраф за распространение недостоверной (ложной) информации в размере 20 тысяч сомов для физлиц и 65 тысяч для юрлиц, депутат Дастан Бекешев попросил, прежде чем браться за граждан, ликвидировать фабрику троллей, которая распространяет ложную информацию, и фейковые аккаунты.

Он поинтересовался, как будут определять, является информация ложной или нет.

«Вот мэр Бишкека сказал, что расширения дороги не будет. Информация оказалась неправильной. Говорили, что город Асман построят. Сейчас эта информация может быть ложной, а через 30 лет — нет. Говорили, что казино будет в бюджет приносить 1 миллиард, а поступило всего лишь 100 миллионов. Вот Матраимова называли коррупционером. Тогда он мог воспользоваться этой статьей. А время прошло, и оказалось все же, что он коррупционер. Власть сменилась, и ложь стала правдой», — сказал парламентарий.

Он выразил мнение, что статья также должна применяться к чиновникам, которые распространяют ложную информацию, а не только к гражданам.

Ранее Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в Кодекс о правонарушениях, предполагающие включение в закон статьи 109 «Распространение недостоверной (ложной) информации».