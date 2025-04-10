Более 70 конгрессменов потребовали от Трампа уволить Илона Маска до 30 мая

Более 70 конгрессменов-демократов потребовали от президента США Дональда Трампа уволить Илона Маска к 30 мая Об этом сообщает Axios.

Группа демократов палаты представителей Конгресса начала согласованную кампанию, призванную добиться того, чтобы бизнесмен Илон Маск ушел из администрации Белого дома к концу мая.

Представители Демократической партии ссылаются на требование закона, согласно которому специальный государственный служащий (именно такую позицию занимает Илон Маск) может находиться на этом посту не более 130 дней в году.

«Мы требуем немедленно выпустить публичное заявление от вашей администрации, в котором будет четко сказано, что Маск уйдет в отставку и откажется от всех полномочий по принятию решений, как того требует закон, до 30 мая», — говорится в письме за подписью 77 человек.

Авторы обращения добавили, что не позволят ему вернуться в качестве специального государственного служащего в течение года «без отказа от участия в работе его компаний, включая Tesla и SpaceX».

«Мы предельно ясно дали понять, что общественное давление на Республиканскую партию будет только усиливаться с этого момента и до 30 мая», — заявил демократ от Техаса Грегори Казар.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах миллиардер был назначен им на пост главы департамента эффективности госуправления (DOGE).

Ранее во многих штатах США прошли масштабные протесты против Дональда Трампа, введения импортных пошлин и его соратника Илона Маска.