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Власть

Не надо быть рабом 150 лайков. Спикер призвал не реагировать на критику в Сети

На заседании Жогорку Кенеша спикер Нурланбек Тургунбек уулу призвал коллег не реагировать на критику в соцсетях.

Причиной заявления стало выступление депутата Бактыбека Сыдыкова по внедрению раннего пренатального скрининга для беременных, который направлен на выявление патологий у плода. Нардеп решился на доклад после того, как его высказывания в парламенте вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

«Бактыбек Усенович, в социальных сетях, интернете каждый высказывает свое мнение, пишет что хочет. Не нужно каждому отвечать. Если отвечать на каждую критику... Весь кыргызский народ знает, что я никогда не отвечаю, потому что я чист перед богом и перед своей совестью. Пусть пишут что хотят. Не нужно возвышать пользователей соцсетей и быть рабом 150 лайков и комментариев», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Бактыбек Сыдыков ответил, что, так как речь шла о детях с инвалидностью, он не смог стерпеть и, более того, он работал над этим вопросом уже долгое время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325411/
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