Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит президента отозвать инициативу

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев попросил президента Садыра Жапарова отозвать инициативу относительно проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки.

Нардеп отметил, что и молодые, и опытные водители говорят, что они против этой процедуры.

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«Они готовы добровольно пойти и пройти обучение, но против того, чтобы их останавливали сотрудники ГУОБДД и проводили опрос. Говорят, что человек не всегда все может помнить и власти открывают новые пути для коррупции. Сказали, что государство реализует хорошие проекты, но именно эту инициативу просят отозвать. Обращаюсь как представитель народа, пусть президент пересмотрит свой указ. Но если внедрять, то пусть в пилотном режиме начнут с городов Бишкека и Оша», — сказал Балбак Тулобаев.

Депутат считает, что внедрение проверки знаний ПДД может негативно отразиться на стабильности страны.